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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:57 Понедельник, 26 февраля



Предстоящим днем Москва и Московская область останутся на периферии мощного арктического антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Из-за неустойчивости на высоте местами не исключен слабый снег. При северном ветре, который подует со скоростью 2-7 м/с, максимальная температура в столице составит -15..-13, по области -16..-11. Атмосферное давление изменится мало и останется на повышенном фоне, в середине дня его значения составят 757 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%. Средняя суточная температура окажется на 11-12 градусов ниже климатической нормы.



В Москве и области на фоне повышенного атмосферного давления и при низкой температуре сохраняется погода ярко выраженного спастического типа. При таких условиях особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Особенно велик риск возникновения спазмов сосудов, приступов стенокардии или бронхоспазма при выходе из теплого помещения на улицу. Желательно, при себе иметь средства первой медикаментозной помощи. И следует избегать переохлаждения, особенно детям и людям с ослабленной иммунной системы, так как увеличивается риск простудных заболеваний. Сильные морозы могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с кожными заболеваниями, такими как нейродермит, псориаз, имеющим рубцы после ожогов. / meteonovosti.ru /



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