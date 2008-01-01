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Рекордные холода Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 25 февраля



Арктический антициклон, расположившийся над акваторией Баренцева моря, продолжает испытывать крепкими морозами жителей большинства районов Европейской территории. Среднесуточная температура воздуха остается ниже многолетних значений на 8-10, а местами и на 12 градусов. В ранние утренние часы 24 февраля в Новгородской области воздух остывал до -30, в Вологодской области и Республики Марий-Эл до -31, в Костромской области (Шарья) до -31.6, в Нижегородской температура вплотную подобралась к отметке -32. В Кировской области было -33.4, в Республике Коми -35.



Рекордно низкая температура 24 февраля была зафиксирована в Туле, где мороз усиливался до -25.3градуса. Именно это значение и стало новым абсолютным минимумом для этого дня, оставив позади 1964 год с температурой -23.9. / meteonovosti.ru /



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