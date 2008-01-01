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Вокруг Байкала морозы станут мягче



ИА "Метеоновости" / 13:17 Воскресенье, 25 февраля



Небольшой циклон, уроженец Монголии, окажет влияние на погоду Забайкалья. В ночь на понедельник еще сохранится власть антициклона и при прояснениях в Забайкальском крае и Бурятии мороз окрепнет до -33..-38 градусов, в Иркутской области до -31, в Катангском районе до -36 градусов. Но уже днем о себе заявит циклон, который местами и пройдется небольшим и умеренным снегом, в отдельных районах усилится ветер в порывах 10-15 м/с. Днем температура повысится в Забайкальском крае и Бурятии до -5..-10, в Иркутской области до -8..-13 градусов. Среднесуточная температура воздуха приблизится к своей климатической норме. / meteonovosti.ru /



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