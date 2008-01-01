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ИА "Метеоновости" / 13:06 Воскресенье, 25 февраля
День перевалил за полдень и морозы на большинстве станций стали мягче, но лишь на пару с небольшим градусов. На главной метеостанции Москвы -14.8, в Тушино, где идет небольшой снег -14.5, а видимость на дорогах не превышает 4 км. В центре города, на Балчуге морозы еще слабее, -13.3, в районе ТСХА -13.6, МГУ -13.9. Ветер северный, слабый, в районе МГУ до 4 м/с, ТСХА до 5 м/с. Атмосферное давление остается повышенное, 755 мм ртутного столба (выше нормального на 6 единиц), относительная влажность воздуха понизилась до 69%. / meteonovosti.ru /
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