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В Якутии морозы еще задержатся



ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 25 февраля



Континентальные районы Дальнего Востока остаются в поле повышенного давления, которое формирует морозный антициклон. В Якутии накануне среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2-4 градуса. В отдельных районах воздух остывал до -40 градусов, в Токо до -46, в Изме столбик термометра подобрался к отметке -47, а в Екючю было зафиксировано -47.1.



В предстоящие сутки Якутия останется под присмотром обширного антициклона. При малооблачной погоде осадков практически не будет: ночью до -38, на северо-востоке, местами юге, в заречье и центре столбик термометра опустится до отметки -47.



До середины будущей недели характер погоды на большей части Якутии существенно не изменится. / meteonovosti.ru /



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