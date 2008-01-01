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Новости погоды

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В Якутии морозы еще задержатся

ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 25 февраля

  Континентальные районы Дальнего Востока остаются в поле повышенного давления, которое формирует морозный антициклон. В Якутии накануне среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2-4 градуса. В отдельных районах воздух остывал до -40 градусов, в Токо до -46, в Изме столбик термометра подобрался к отметке -47, а в Екючю было зафиксировано -47.1.

В предстоящие сутки Якутия останется под присмотром обширного антициклона. При малооблачной погоде осадков практически не будет: ночью до -38, на северо-востоке, местами юге, в заречье и центре столбик термометра опустится до отметки -47.

До середины будущей недели характер погоды на большей части Якутии существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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