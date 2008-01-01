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На дальневосточных островах со снегом и ветрено



ИА "Метеоновости" / 12:19 Воскресенье, 25 февраля



Циклон, который накануне вышел на акваторию Охотского моря, прошелся снегопадами разной интенсивности и продолжительности по Сахалину. Больше всего осадков, до 13 мм, досталось Нышу и Комрво. Снегопады сопровождались порывистым ветром, в районе Углегорска он достигал штормовой силы, 25 м/с. Этот же циклон задел и юг Курильской гряды, где отмечался сильный снег, количеством до 6 мм осадков. На юге Камчатского края кружила метель при ветре до 24 м/с.



В начале новой недели циклон от берегов Сахалина сместится к юго-западному побережью Камчатки и северным Курилам и будет быстро заполняться. Тем не менее, в Камчатском крае и на Курильских островах он сумеет еще местами пройтись небольшим снегом, в отдельных районах ветер может окрепнуть до 15 м/с; днем -2..-7, на Курилах до -9 градусов. На Сахалине, в тылу уходящего циклона, на севере местами небольшой снег, ветер окрепнет в порывах 12-17 м/с, днем -5..-10; на юге небольшой снег будет идти с перерывами, на побережье ветрено и -3..-8. / meteonovosti.ru /



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