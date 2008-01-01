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Остров Котельный: рекорд, опять рекорд!



ИА "Метеоновости" / 10:59 Воскресенье, 25 февраля



В то время как континентальные районы Дальнего Востока находятся под опекой холодного антициклона, в арктические широты продолжает поступать теплый воздух. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения более, чем на 10 градусов. И как следствие, не обходится без рекордно высоких температур. Вот и в субботу 24 февраля, в числе рекордсменов опять остров Котельный (самый большой в архипелаге Новосибирских островов), второй раз подряд. Здесь температура повышалась до -11.2 градуса, оставив позади 1971 год с температурой -15.4.



В предстоящие сутки сколько-нибудь существенных изменений в погоде не предвидится. А значит, велика вероятность новых рекордно-высоких температур. / meteonovosti.ru /



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