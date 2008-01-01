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Новости погоды

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Из погодной летописи

ИА "Метеоновости" / 09:56 Воскресенье, 25 февраля

  Календарная зима подходит к завершению, и как всегда не обходится без сюрпризов: в этом году - в виде аномально холодной погоды на европейской территории России. Вновь, как и накануне, в Москве среднесуточное значение температура ожидается ниже нормы на 9-10 градусов.

Холодно и со снегом ожидается погода на Северном Кавказе, примерно такой она была в 2007 году: ночью 25 февраля в Краснодаре минимум температуры воздуха (амсг -24,8) перекрыл абсолютный минимум 1945 г (-21,8), Ставрополе - -19,0, абсолютный минимум 1978 г. (-16,0). Во Владикавказе минимальная температура воздуха достигла абсолютного минимума -18,6 градусов, который наблюдался 1978 году. В Тбилиси ураганный ветер сорвал крышу в аэропорту.

В 2012 году в ночь с 24 на 25 февраля в Краснодарском крае прошел сильный дождь, выпало до 222 мм осадков.

2013 год: самый сильный мороз в Оймяконе: -54,4, самый высокий снежный покров в Кемеровской области, на станции Центральный Рудник 172 см. Снег во Франции, Италии и Испании. / meteonovosti.ru /
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