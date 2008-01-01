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ИА "Метеоновости" / 09:56 Воскресенье, 25 февраля



Утро воскресного дня выдалось морозное. На опорной станции Москвы, ВДНХ, в 9 часов утра было зафиксировано -18, в районе ТСХА -18.2, Тушино, -18.5 градуса. В центре города, на Балчуге, мороз мягче, -15.7, в районе МГУ -16.6 градуса. Местами, в районе Тушино и МГУ, идет небольшой снег, видимость на дорогах составляет 10 км, в районе МГУ и Тушино 4 км. Атмосферное давление повышенное, 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 78%. Ветер северный, северо-восточный, в районе Балчуга с порывами до 5 м/с. / meteonovosti.ru /



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