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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:56 Воскресенье, 25 февраля

  Утро воскресного дня выдалось морозное. На опорной станции Москвы, ВДНХ, в 9 часов утра было зафиксировано -18, в районе ТСХА -18.2, Тушино, -18.5 градуса. В центре города, на Балчуге, мороз мягче, -15.7, в районе МГУ -16.6 градуса. Местами, в районе Тушино и МГУ, идет небольшой снег, видимость на дорогах составляет 10 км, в районе МГУ и Тушино 4 км. Атмосферное давление повышенное, 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 78%. Ветер северный, северо-восточный, в районе Балчуга с порывами до 5 м/с. / meteonovosti.ru /
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-18
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25 фев.
-14
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-15
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Балешвар		 -34
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некомфортное место: Сколо
комфортное место: Амбала

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