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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:51 Воскресенье, 25 февраля

  Предстоящим днём характер погоды в столичном регионе изменится мало. По-прежнему определять погоду будет холодный антициклон, а из-за циклонической циркуляции на больших высотах (высотная ложбина), слабый снег местами все же не исключен.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 25 февраля ожидается облачно с прояснениями. Днем морозы ослабеют до -13..-11 градусов в Москве и до -16..-11 по области. Средняя суточная температура почти на 10 градусов окажется ниже климатической нормы. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха около 70%. Атмосферное давление меняться будет мало, его значение близко к 757 мм рт.ст., что заметно выше нормального.

В столичном регионе сохранится выраженный спастический тип погоды, который будет формироваться на фоне низких температур и высокого атмосферного давления. Такая погода плохо переносится людьми с сердечно-сосудистыми патологиями, артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, ишемической болезнью сердца. В группе риска так же лица с бронхиальной астмой и хроническими бронхитами. Метеозависимым людям, склонным к спастическим реакциям, следует всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, рекомендованные лечащим врачом, и не забывать, что сосудистые спазмы, приступы стенокардии и бронхоспазма усиливаются при выходе из теплого помещения на мороз.

Геомагнитная обстановка 25 февраля преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /
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