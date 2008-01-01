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Новости погоды

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В Низовьях Волги обильные снегопады

ИА "Метеоновости" / 13:05 Суббота, 24 февраля

  В зоне фронта в Калмыкии и в Астраханской области прошли обильные снегопады при температуре до -10 градусов с количеством до 14 мм. С осадками преимущественно в виде мокрого снега была погода в Ставропольском крае. Температура воздуха здесь отличается большими перепадами между северными районами и южными, на расстоянии 300-400 км разница в показаниях термометров достигает 10-12 градусов. Из-за этого ожидается дальнейшее обострение фронтального раздела, что приведет к ухудшению погоды на территории Южного федерального округа и Северо-Кавказского. Осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем; в Волгоградской области, Краснодарском крае и по западу Ставропольского края отдельные сильные осадки. В Краснодарском крае налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами туман, гололедно-изморозевые явления, на севере метель. Температура воздуха на севере в ночные часы до -15,-20 градусов. В крайних северных районах Ростовской области и в Волгоградской до -24..-27 градусов. Днем тоже холодно -3..-8. На черноморском побережье ночью местами до -3, в районе Сочи +2,+7, а днем до +9,+14 градусов. / meteonovosti.ru /
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