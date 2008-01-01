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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Крыму

ИА "Метеоновости" / 13:03 Суббота, 24 февраля

  Обострение фронта у северных берегов Черного моря, вызванное возрастанием напряженности между антициклоном, захватившим всю западную половину ЕТР и средиземноморскими циклонами, приведет к ухудшению погоды в Крыму.

Ожидается, что наступающей ночью ветер будет усиливаться до 13 м/с, а в отдельных районах до 17-22 м/с. Ночью и утром пройдет снег, мокрый снег, местами он будет сильным. Температура воздуха на большей части территории -2..-7 градусов, и лишь на южном берегу Крыма около 0 градусов. Могут отмечаться метели, гололедно-изморозевые отложения. Кроме этих неприятностей еще и ухудшение видимости из-за туманов. Такая погода будет воскресным днем, а вот в понедельник, 26 февраля осадки несущественные, но ветер все еще сильный. / meteonovosti.ru /
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