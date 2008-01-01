Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
24 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:48 Суббота, 24 февраля

  Антициклон поддерживает в Москве погоду без осадков, облачность переменная. Температура воздуха на опорной станции ВДНХ -10,5 на Воробьевых Горах -9,5, на севере столицы -11,3, в центре, на Балчуге, -9,4. На территории Новой Москвы -10,5 на западе и на юго-западе до -10,6. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-11
Вс.
25 фев.
-14
Пн.
26 фев.
-15
Вт.
27 фев.
-15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Йола		 -45
Екючю

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ахмадабад

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100