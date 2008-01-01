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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:48 Суббота, 24 февраля



Антициклон поддерживает в Москве погоду без осадков, облачность переменная. Температура воздуха на опорной станции ВДНХ -10,5 на Воробьевых Горах -9,5, на севере столицы -11,3, в центре, на Балчуге, -9,4. На территории Новой Москвы -10,5 на западе и на юго-западе до -10,6. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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