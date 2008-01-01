Новости погоды
На востоке России погода неспокойная
ИА "Метеоновости" / 11:52 Суббота, 24 февраля
Циклон, с центром у берегов Сахалина, осадками с количеством до 24 мм отметился на станции Монерон, да и ветер здесь усиливался до 34 м/с, на остальной территории Сахалина выпал снег с количеством до 11 мм. Метели с небольшим и умеренным снегом отмечаются на Курильских островах. На Камчатке сильным ветром, до 25 м/с, отметился другой циклон, он же устроил метели в Магаданской области, где ветер усиливался до 28 м/с, и выпало 19 мм осадков. Ветреная погода ожидается и в воскресенье, 25 февраля, так циклоны так и будут кружить у восточных берегов. / meteonovosti.ru /
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