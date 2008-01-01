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Новости погоды

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В Южной Корее стало теплее

ИА "Метеоновости" / 11:37 Суббота, 24 февраля

  Начиналась Олимпиада при сибирских морозах, средняя температура воздуха была ниже нормы, самая низкая температура отмечалась с 7 февраля, накануне открытия Олимпиады, и была ниже нормы на 7-8 градусов, сильные морозы отмечались 11 и 12 февраля. На 1-3 градуса было холоднее и в последующие дни. И вот наконец-то потеплело, уже и средняя температура выше нормы на пару градусов. Воздух поступает с запада, и устойчивый западный поток перекрыл дорогу сибирским морозам. До закрытия олимпийских игр возврата морозов не ожидается, существенных осадков не будет. Диктовать условия погоды будет южная периферия китайского антициклона. / meteonovosti.ru /
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