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Новости погоды

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Большой разброс температуры в Московской области

ИА "Метеоновости" / 11:21 Суббота, 24 февраля

  Арктический антициклон, диктующий условия погоды в центре России, способствует сохранению аномально холодной погоды в столичной области. Так в Москве средняя температура воздуха для 23 февраля оказалась ниже нормы на 6-7 градусов, при норме -6,0, она была ниже -12 градусов. Основной вклад вносит ночная температура. По территории Московской области она сильно отличалась от западных районов к восточным. Самые низкие значения отмечались на крайнем юго-востоке Подмосковья, в Серебряных Прудах -29,3, в Зарайске -28,6. Это даже ниже, чем в традиционном "полюсе" холода Подмосковья: в Черусти -27,4 градуса.

На западе области, в Можайске было зафиксировано лишь -13,6 градуса. Даже на территории самой столицы разброс был от 11,5 в центре города до -21,-23 градусов на севере. / meteonovosti.ru /
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