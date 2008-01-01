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Сильнейшие дожди в Италии



ИА "Метеоновости" / 11:06 Суббота, 24 февраля



Долгожитель Средиземного моря, циклон, продолжает поливать дождями подвластные ему территории. Это совсем не мало: от восточных берегов Испании до южных берегов Турции, а также с дождями и на восточном побережье Средиземного моря. Накануне, 23 февраля центр циклона располагался над югом Италии. Больше всего осадков досталось не самым южным районам, а северным, в Римини выпало за сутки 80 мм осадков. В столице Италии, Риме 23 мм, и в сумме за февраль уже 81 мм, что составляет почти 140% от нормы. На Капри 47 мм, на Сицилии, в Мессине 48 мм. Обильные дожди прошли в Хорватии с количеством до 20-22 мм.



Циклон малоподвижный, и дожди будут продолжаться. / meteonovosti.ru /



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