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Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:07 Суббота, 24 февраля



Антициклон поддерживает в Москве погоду без осадков, и даже солнечную. Облачность небольшая. Температура воздуха на опорной станции ВДНХ -14,5 на Воробьевых Горах -14,8, на севере столицы -18,6, в центре, на Балчуге, -11,1. На территории Новой Москвы -15,7 на западе и на юго-западе до -20,6. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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