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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 24 февраля

  Календарная зима подходит к завершению, а текущая погода существенно отстает от календаря.

Вот и сегодня ее среднесуточное значение почти на 10 градусов ожидается ниже климатической нормы. Даже в центральном месяце зимы подобные морозы на Московской земле не наблюдались.

Но, несмотря на холода, до рекордных значений температуры еще далеко: около тридцати градусов, отмечалась в 1917 году и составила -29.1 градуса. А самым теплым сегодняшний день отмечался в 2015 году, максимальная температура составила +5.6 градусов. Сильными осадками отметился день 24 февраля в 1915 году, когда за сутки выпало 10.1 мм осадков, что также стало суточным рекордом. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Парана

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