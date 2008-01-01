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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 24 февраля



Календарная зима подходит к завершению, а текущая погода существенно отстает от календаря.



Вот и сегодня ее среднесуточное значение почти на 10 градусов ожидается ниже климатической нормы. Даже в центральном месяце зимы подобные морозы на Московской земле не наблюдались.



Но, несмотря на холода, до рекордных значений температуры еще далеко: около тридцати градусов, отмечалась в 1917 году и составила -29.1 градуса. А самым теплым сегодняшний день отмечался в 2015 году, максимальная температура составила +5.6 градусов. Сильными осадками отметился день 24 февраля в 1915 году, когда за сутки выпало 10.1 мм осадков, что также стало суточным рекордом. / meteonovosti.ru /



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