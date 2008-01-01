|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:01 Суббота, 24 февраля
Предстоящим днём характер погоды в столичном регионе изменится мало. По-прежнему определять погоду будет холодный антициклон, а из-за циклонической циркуляции на больших высотах (высотная ложбина), слабый снег местами все же не исключен.
По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 24 февраля ожидается переменная облачность. Днем морозы ослабеют до -11..-9 градусов в Москве и до -14..-9 по области. Средняя суточная температура почти на 8 градусов окажется ниже климатической нормы. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха около 70%. Атмосферное давление меняться будет мало, его значение близко к 758 мм рт.ст., что заметно выше нормального.
В Москве и области сохранится выраженный спастический тип погоды, который будут формироваться на фоне низких температур и повышенного атмосферного давления. Такая погода может спровоцировать негативные реакции у людей с сердечно-сосудистыми патологиями, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, ишемической болезнью сердца. В группе риска так же лица с бронхиальной астмой и хроническими бронхитами. Метеозависимым людям, склонным к сосудистым реакциям, следует всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, рекомендованные лечащим врачом, и не забывать, что сосудистые спазмы, приступы стенокардии и бронхоспазма усиливаются при выходе из теплого помещения на мороз.
Геомагнитная обстановка 24 февраля преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.