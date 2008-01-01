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Неблагоприятная погода на юге России



ИА "Метеоновости" / 13:33 Пятница, 23 февраля



Южные районы европейской территории в текущие дни оказались на границе между обширным арктическим антициклоном и южными вихрями, штурмующими Средиземноморье. Разделяющий их фронтальный раздел станет виновником неблагоприятной погоды. В субботу в большинстве районов пройдут осадки от небольших до умеренных. В северной половине округа - в виде снега и мокрого снега, к югу - переходящие в дождь. В Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае (преимущественно в районе Сочи) осадки могут быть сильными. Местами будут наблюдаться гололедно-изморозевые явления. В Астраханской области, Калмыкии, Краснодарском крае (в районе Сочи) и горах Адыгеи ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В Волгоградской, Ростовской областях и Калмыкии при усилении ветра завьюжат метели. Порывы ветра могут достигать 13-19 м/с.



Под утро даже на черноморском побережье (в районе Анапа-Геленджик) температура понизится до небольших отрицательных значений. / meteonovosti.ru /



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