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ИА "Метеоновости" / 12:22 Пятница, 23 февраля
К полудню в столице существенно потеплело. Температура повысилась, и большинство метеостанций города зафиксировали от -8 до -10 градусов. Погода сохраняется малооблачная и безветренная.
Атмосферное давление остается повышенным, 755 мм рт ст, а относительная влажность воздуха уменьшилась до 63%. / meteonovosti.ru /
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