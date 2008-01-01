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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:22 Пятница, 23 февраля

  К полудню в столице существенно потеплело. Температура повысилась, и большинство метеостанций города зафиксировали от -8 до -10 градусов. Погода сохраняется малооблачная и безветренная.

Атмосферное давление остается повышенным, 755 мм рт ст, а относительная влажность воздуха уменьшилась до 63%. / meteonovosti.ru /
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Делянкир

некомфортное место: Южно-Сахалинск
комфортное место: Варанаси

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