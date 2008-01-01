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Циклон засыпает снегом Сибирь

ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 23 февраля

  В минувшие дни во владения сибирского антициклона вторгся циклонический вихрь. В четверг его центр кружил над Ханты-Мансийским автономным округом. Целый день шел снег, местами он был сильным. Февральская копилка осадков в округе пополнилась на 4-6 мм. Усиление ветра до 15 м/с стало причиной метелей. В сферу влияния циклона попали юг Ямало-Ненецкого автономного округа и юг Тюменской области. Здесь также прошли осадки, но были они небольшими.

Дальше на восток путь циклону преграждает антициклон и в ближайшие дни, почти не меняя своего местоположения, он начнет заполняться. В субботу вся территория Тюменской области окажется уже в его тыловой части. Лишь местами пройдет небольшой снег и похолодает. Минимальная температура ожидается на севере Тюменской области от -31 до -36, в центральных районах от 28 до -33, на юге области от -24 до -29 градусов. / meteonovosti.ru /
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