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На европейскую территорию пришли морозы



ИА "Метеоновости" / 11:56 Пятница, 23 февраля



В прошедшие сутки в большинстве районов европейской территории погоду определял арктический антициклон. В большей степени его влияние испытали на себе жители Северо-Западного федерального округа, оказавшиеся в непосредственной близости к антициклону. Именно здесь среднесуточная температура воздуха на 8-10 градусов оказалась ниже нормы. В центральных областях и в правобережье Приволжского округа отрицательная аномалия составила 4-6 градусов. В низовье Волги, Дона и в Крыму температура соответствовала норме, а в Краснодарском, Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа даже превысила ее на 2-4 градуса.



Под утро на большей части территории температура достигала двадцатиградусную отметку, а местами понижалась и до -30. Положительная температура была лишь в Краснодарском крае и Дагестане. / meteonovosti.ru /



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