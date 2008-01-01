|
|
|
Новости погоды
Температурные рекорды Арктики
ИА "Метеоновости" / 11:42 Пятница, 23 февраля
В текущие дни февраля над арктическими районами Сибири и Дальнего Востока установилась аномально теплая погода. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха за полярным кругом на 8-12 градусов превысила норму.
На острове Котельный, входящем в архипелаг Новосибирских островов, разделяющих море Лаптевых и Восточно-Сибирское море, максимальная температура составила -13.3 градуса, тем самым установив новый суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд в -14.4 градуса удерживался с 1959 года. До абсолютного максимума февраля этому значению далеко. Он составляет -3.3 градуса. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.