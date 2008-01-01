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Март в Москве начнется с холодов



ИА "Метеоновости" / 11:30 Пятница, 23 февраля



сезон не испытывал москвичей суровыми морозами. Декабрь оказался на 6 градусов теплее обычного, а в январе средняя за месяц температура превысила норму на 5 градусов. С аномально теплой погоды начался и февраль. 3 февраля температура воздуха почти на 10 градусов превысила норму. Но уже во второй пятидневке месяца относительно теплая погода сменилась морозной. Вплоть до двадцатых чисел февральская погода напоминала качели. Столбики термометров то поднимались вверх, то опускались вниз.



Существенные перемены в погоде произошли 21 февраля с приходом на европейскую территорию холодного антициклона. На Московскую землю хлынул арктический воздух. Морозы усилились и уже в ночь на 23 февраля в самых холодных местах Московской области, в районе Черустей, температура достигла тридцатиградусную отметку.



Антициклон - малоподвижное барическое образование и, согласно прогнозу погоды, морозная погода сохранится на Московской земле до конца февраля.



Холодную эстафету подхватит и первенец весны - март. По предварительным прогнозам погоды 1 числа воздух в Москве и области под утро остынет до двадцатиградусных значений температуры.



За ряд метеорологических наблюдений, проводимых над погодой с 1951 года, в 20 годах начало марта было холодным. Из них лишь в трех случаях, а это 1955, 1969 и 1987 годы, морозная погода удерживалась всю первую пятидневку марта. В остальных годах они сохранялись не более 2-3 дней. / meteonovosti.ru /



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