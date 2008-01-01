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Тридцатиградусные морозы на Московской земле



ИА "Метеоновости" / 10:32 Пятница, 23 февраля



В ночь на 23 февраля московское небо расчистилось от облаков и приземный воздух начал интенсивно выхолаживаться. Под утро в районе Шереметьево температура воздуха понизилась до -20.8 градусов. Еще морознее было в Домодедово, -24.3 градуса.



В Подмосковье теплее всего было в Кашире, -16.9 градусов, на остальной территории температура повсеместно перешагнула двадцатиградусный рубеж, а на востоке области, в Черустях, зафиксировано -30.5 градусов. / meteonovosti.ru /



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