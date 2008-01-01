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ИА "Метеоновости" / 10:17 Пятница, 23 февраля
Праздничное утро встретило москвичей ясной, безветренной и морозной погодой. Температура воздуха в 9 часов на опорной метеостанции города, ВДНХ, была -16.6 градусов. А самыми холодными районами Москвы стали северо-западные, в Тушино зафиксировано -20.6 градусов. А теплее всего было соответственно в центре города, в районе Балчуга -12.2 градуса. Атмосферное давление остается высоким, 756 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 87%. / meteonovosti.ru /
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