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Новости погоды

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Восток страны во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 10:11 Пятница, 23 февраля

  Очередной циклонический вихрь стал виновником непогоды на востоке страны. В минувшие сутки его центр кружил вблизи южного побережья Камчатского края. Именно здесь прошли сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, выпало до 19 мм, ветер усиливался до 30 м/с, бушевала метель. Ненастная зона охватила и север Курильской гряды, где также отмечались сильные осадки в виде снега, выпало до 22 мм, при ветре до 25 м/с отмечалась метель.

Циклон будет медленно продвигаться на северо-восток и в субботу его центр остановится вблизи восточного побережья Камчатского края. Осадки разной интенсивности ожидаются на побережье северной половины края, при усилении ветра до 20 м/с - метель. На юге края сохранится ветреная погода, но небольшие осадки пройдут лишь в отдельных районах. / meteonovosti.ru /
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