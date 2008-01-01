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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:46 Пятница, 23 февраля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 12 по 21 февраля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли, в основном, от спокойного до слабо возмущенного. 18-19 февраля зарегистрированы возмущённые периоды.



По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что с 23 февраля по 2 марта солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. 26-27 февраля Земля будет под влиянием небольшой корональной дыры (те области, в которых солнечная корона становится менее плотной), в эти дни вероятны геомагнитные возмущения. / meteonovosti.ru /



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