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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:26 Пятница, 23 февраля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -11..-9, по области -14..-9 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха 70%.

Атмосферное давление в Москве и области продолжает расти, а температура воздуха принижается. Такой тип погоды называется спастическим. Недомогание из-за высокого атмосферного давления могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие сосудистые катастрофы, склонные к спастическим реакциям. В группе риска люди, страдающие артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, ишемической болезнью сердца. Людям, склонным к сосудистым реакциям, следует всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

Геомагнитная обстановка 23 февраля преимущественно спокойная. / meteonovosti.ru /
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