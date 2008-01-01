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Бора не успеет набрать силу



ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 22 февраля



Зима, благодаря антициклону, напоследок решила одарить большую часть Европейской России почти что, сибирскими морозами. Уже 23 февраля над Средней полосой окажется центр антициклона, который придет от берегов Балтики. Именно он и сформирует условия образования боры на юге Европейской России. С севера усиливается влияние антициклона, а по югу протянулись атмосферные фронты с волнами. На черноморском побережье в районе Новороссийска 23 февраля уже северо-восточный ветер 12-17 м/с, с порывами 20-23 м/с.



Но уже 24 февраля ветер поменяет направление на восточное, а 25 февраля на юго-западное и бора не сможет набрать силу. / meteonovosti.ru /



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