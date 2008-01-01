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Новости погоды

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На юг Приморья заглянет оттепель

ИА "Метеоновости" / 13:10 Четверг, 22 февраля

  Циклон, который сегодня пересекает хабаровский край с запада на восток, в праздничный день охватит своим теплым сектором Приморский край. Больше всего тепла достанется югу, где 23 февраля ожидается повышение температуры до слабой оттепели, до +1 градуса.

Однако, в тропосфере циркулирует холодный воздух, среднесуточная температура воздуха в пределах многолетних значений и немного ниже ее. Повышение температуры до положительных величин, скорее всего, можно объяснить протекающему здесь теплому течению.

Сутки спустя, 24 февраля, кратковременное потепление сменится традиционным в это время года морозцем, до -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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