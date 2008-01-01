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Новости погоды
Восток, северо-восток США в зоне наводнения
ИА "Метеоновости" / 12:53 Четверг, 22 февраля
В нескольких городах штата Индиана (США) эвакуируют жителей. Причиной тому наводнение, спровоцированное сильными и очень сильными дождями и интенсивным таянием снега. В городах Элхарт и Гошен объявлено чрезвычайное положение. В Элхарте за последние 45 лет впервые произошло наводнение.
На севере штата Индиана в связи со сложившейся ситуацией перекрыты транспортные пути.
Местные метеорологи предупреждают, что наводнение из-за разлива рек и сильных дождей может грозить и соседним с Индианой штатам. Власти штата Мичиган уже призвали жителей шести округов временно покинуть свои дома. Жители штата Иллинойс, находящиеся близ реки Иллинойс, также получили рекомендации об эвакуации. / meteonovosti.ru /
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