

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Выходные в Москве с морозами и слабым снегом



ИА "Метеоновости" / 12:02 Четверг, 22 февраля



зима, судя по всему, обрела "второе дыхание". И последние выходные сезона окажутся самыми холодными.



В ночь на четверг, в столичном регионе ударили "январские" морозы: в Серпухове температура понижалась до -19.6 градуса, в Луховицах до -20, в Михнево до -21.1, в Зарайске до -24, в Черустях столбик термометра приблизился к отметке -25. Самая низкая температура -26.6 была зафиксирована в Серебряных Прудах. То есть основной холод располагается над югом, юго-востоком и востоком Московской области. Причиной тому, вторичный атмосферный фронт, который успел прикрыть облачным одеялом север столичного региона.



В предстоящие выходные дни, на юго-восточной периферии арктического антициклона, сохранится морозная погода, местами пройдет слабый снежок, а среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 10-11 градусов.



В пятницу, 23 февраля, на московскую землю распространится гребень антициклона. При переменной облачности местами покружит слабый снег. При тихой безветренной погоде в ранние утренние часы в Москве мороз окрепнет до -20..-22, по области до -25 градусов, днем морозы станут мягче, -11..-13, в Подмосковье до -16 градусов.



В субботу и воскресенье характер погоды существенно не изменится, только станет больше облаков, из-за циклона, который располагается в средней тропосфере. Именно облака спасут столицу от настоящих сибирских морозов! Ожидаемые холода будут переносится легче, поскольку погода будет почти штилевая.



Для лыжников в Подмосковье будет раздолье: снега много, и днем мороз не слишком крепок. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



