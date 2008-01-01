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Новости погоды

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К югу Сахалина пробивается снежный циклон

ИА "Метеоновости" / 11:40 Четверг, 22 февраля

  Небольшой циклон, который сегодня располагается над Хабаровским краем, продвигается на восток. В праздничный день его центр окажется над акваторией Японского моря, а 24 февраля выйдет на юг Сахалина.

По мере продвижения, он будет засыпать снегом небольшим и местами, попутно усиливая ветер в порывах до 18 м/с.

Но основной удар циклон припас для южной части Сахалина. В субботу с самого утра будет идти небольшой снег, на южную часть он обрушится сильными снегопадами и метелями при ветре 13-18 м/с.

В воскресенье, 25 февраля, циклон вольется в систему своего предшественника. Снегопады ослабеют, перейдут в разряд небольших, а ветер ослабеет до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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