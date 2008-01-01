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Новости погоды

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В Якутии морозы набирают силу

ИА "Метеоновости" / 11:21 Четверг, 22 февраля

  Азиатский антициклон продолжает контролировать большую часть Якутии и юга Дальнего Востока. Осадков почти нет, а среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 4-6 градусов.

Вот и ночь на 22 февраля выдалась студеной: столбик термометра опускался ниже -30, в ряде населенных пунктов он преодолел отметку в -45 градусов. Самые низкие температуры -46.7 градуса наблюдались в Буяге, Оймяконе, Сеген-Кюель, Изме и на Верхноянском Перевале.

В праздничный день большая часть Якутии останется в поле повышенного давления: осадков не ожидается, ночью мороз окрепнет до -37..-42, на северо-востоке до -45 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется ниже климатической нормы. И до начала будущей недели существенных изменений в покое не предполагается. / meteonovosti.ru /
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