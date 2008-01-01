|
|
|
Новости погоды
В Якутии морозы набирают силу
ИА "Метеоновости" / 11:21 Четверг, 22 февраля
Азиатский антициклон продолжает контролировать большую часть Якутии и юга Дальнего Востока. Осадков почти нет, а среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 4-6 градусов.
Вот и ночь на 22 февраля выдалась студеной: столбик термометра опускался ниже -30, в ряде населенных пунктов он преодолел отметку в -45 градусов. Самые низкие температуры -46.7 градуса наблюдались в Буяге, Оймяконе, Сеген-Кюель, Изме и на Верхноянском Перевале.
В праздничный день большая часть Якутии останется в поле повышенного давления: осадков не ожидается, ночью мороз окрепнет до -37..-42, на северо-востоке до -45 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется ниже климатической нормы. И до начала будущей недели существенных изменений в покое не предполагается. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.