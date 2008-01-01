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Новости погоды

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Рекордное тепло не оставляет арктические острова

ИА "Метеоновости" / 10:47 Четверг, 22 февраля

  Накануне вдоль арктического побережья азиатской части России располагалась область пониженного давления, которую формировали циклоны, которые и обеспечивали теплом. Среднесуточная температура воздуха, как и в предыдущие дни, превышала многолетние значения более, чем на 10 градусов. И в очередной раз на некоторых арктических островах были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов опять о-в Врангеля, где второй день подряд обновляет абсолютный максимум температуры. 21февраля было -1.5, что выше предыдущего на 1.4 градуса, продержавшегося с 1928 года. К нему присоединился о-в Котельный. Накануне среднесуточная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 15-16 градусов. Днем воздух прогревался до -11.4 градуса, тем самым оставив позади 1960 год со значение -15.1. / meteonovosti.ru /
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Сикасо		 -46
Делянкир

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Гургаон

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