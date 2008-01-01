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Новости погоды

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Дальневосточные регионы не оставляют в покое циклоны

ИА "Метеоновости" / 09:51 Четверг, 22 февраля

  Долгое время на юге Дальнего Востока погода стояла спокойная, как и положено, в холодный сезон, когда устанавливается циркуляция зимнего муссона. И вот в выходные и праздничные дни волновой атмосферный фронт нарушит привычное однообразие февральской погоды.

23 февраля на востоке Приморского края ожидается сильный снег, метель, ветер на побережье окрепнет до 20 м/с. Другой циклон - родом с Японских островов, принесет снежную погоду в Праздничный день на север Курильской гряды, там метель и ветер 15-20 м/с. У берегов Магаданской области тоже будет кружить циклон. 23 и 24 февраля на побережье области снег, метель, ветер 15-20 м/с, 24 февраля на побережье залива Шелихова ветер усилится до 23 м/с. В то же время ненастные циклоны на время оставляют северо-восток Дальнего Востока. И метели на Чукотке и арктическом побережье Якутии будут в конце недели не такими продолжительными.

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