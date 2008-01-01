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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:09 Четверг, 22 февраля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -11..-9, по области -14..-9 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха 70%.



Атмосферное давление в Москве и области продолжает расти, а температура воздуха принижается. Такие условия неблагоприятны для самочувствия метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, нарушением сердечного ритма. А вполне здоровые люди могут поддерживать здоровье, совершая прогулки на свежем воздухе, но перед выходом на улицу следует одеться теплее, чтобы не простудиться. / meteonovosti.ru /



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