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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 21 февраля



Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. Атмосферное давление продолжит расти. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -10..-12 градусов, по области -9..-14. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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