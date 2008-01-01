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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 21 февраля
Погоду в Москве и области будет определять восточная периферия антициклона. Атмосферное давление продолжит расти. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -10..-12 градусов, по области -9..-14. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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