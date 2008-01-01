Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
21 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 21 февраля

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -7..-8 градусов, Северном -7..-9 градусов, Северо-восточном -8..-9 градусов, Восточном -8..-9 градусов, Юго-восточном -8 градусов, Южном -8..-9 градусов, Юго-западном -8..-9 градусов, Западном -7..-9 градусов, Северо-западном -7..-9 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -8..-9 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-10
Чт.
22 фев.
-11
Пт.
23 фев.
-11
Сб.
24 фев.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Досо		 -45
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100