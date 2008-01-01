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Контрасты погоды в США



ИА "Метеоновости" / 15:14 Среда, 21 февраля



Меридиональность синоптических процессов прослеживается на территории Северной Америки. Отсюда и контрастная погода. В Сан-Фрациско 20 февраля температура достигла своего исторического минимума. Под утро было всего 2,2 градуса, предыдущий абсолютный минимум, 2,8 наблюдался в 1976 году. Воздух "охладился" в условиях тихоокеанского антициклона.



А вот на восточном побережье, в Бостоне прямо лето! Воздух прогрелся до 21,1 градуса. Прежний рекорд тепла, ровно +20 градусов отмечался в 1930 году. Тепло на восток страны выносится по периферии антициклона над Атлантикой почти с Мексиканского залива. В ближайшее время температура на западном побережье США должна немного повыситься: по ночам до +7 градусов, днем до +12 градусов. Малооблачную погоду поддержит преобладающее влияние новых антициклонов с Тихого океана. А дожди начнутся лишь в начале следующей недели. На востоке США, напротив, назревает похолодание. Уже сегодня, максимальная температура ожидается всего +16 градусов. И дальше будет еще холоднее, Ночью до 0,+3 градусов, днем около +5 градусов. С четверга, 22 февраля погода дождливая. / meteonovosti.ru /



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