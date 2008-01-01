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Новости погоды

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На севере Скандинавии сильные морозы

ИА "Метеоновости" / 13:23 Среда, 21 февраля

  Арктический антициклон, прежде чем прийти на территорию России, заморозил Скандинавский полуостров. 30 градусные морозы отмечались в самом начале недели в Финляндии. А в ночь на 21 февраля на север Швеции пришли сильные холода, было -37 градусов. Сильный мороз не скоро покинет скандинавский полуостров. Хотя антициклон переместится на Европейскую территорию, а с запада приближается атмосферный фронт с осадками и потеплением. 22 февраля зона сильного мороза окажется на северо-востоке Швеции и на юге Финляндии. Конечно, таких сильных холодов там может не быть, однако средняя температура ожидается на 4 градуса ниже нормальной. / meteonovosti.ru /
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