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Снег и метели в Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:09 Среда, 21 февраля



Циклон с серией атмосферных фронтов захватит центральную часть Сибири. Поэтому в этих регионах погода ожидается снежной и ветреной с метелью. Но морозы за счет циклона обещают быть не сильными.



С прохождением атмосферного фронта с северо-запада в Иркутской области накануне ветер усиливался до 22 м/с. В Баргузине установлен новый рекорд суточного количества осадков, выпало до 2 мм, предыдущее значение рекорда 1,4 в 1981 году.



Западный циклон будет проходить накануне Ханты-Мансийский автономный округ. Там усилится снегопад, ожидается метель.



22 и 23 февраля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай тоже снег, по югу мокрый снег, гололедные явления, метель, ветер 15-20 м/с (23 февраля по высокогорью до 25 м/с). Температура воздуха в основном будет выше климатической нормы на 2-4 градуса, в Алтайском крае на 6 градусов. Днем в предгорьях Алтая может кратковременно потеплеть до +5. Лишь в Омской области и на юге Тюменской области в предпраздничный день начнется постепенное похолодание. Но и там температура удержится пока выше климатических значений на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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