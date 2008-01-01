

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 21 февраля



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -10..-11 градусов, Северном -10 градусов, Северо-восточном -9..-11 градусов, Восточном -9..-10 градусов, Юго-восточном -9..-10 градусов, Южном -10..-11 градусов, Юго-западном -10..-11 градусов, Западном -10..-12 градусов, Северо-западном -9..-10 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -11..-12 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -10..-12 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



