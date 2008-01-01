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Новости погоды

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Статистика холодов в Москве в конце зимы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Среда, 21 февраля

  В феврале средняя суточная температура, начиная со второго дня месяца, начинает планомерно повышаться. И это понятно - ведь дело идет к весне. Но бывает, что в конце своего календарного срока зима в столичном регионе снова обретает силу. И, как показывает статистика, холодная погода в Москве в конце февраля не редкость. В конце 19 века каждый второй год февраль заканчивался холодом. Так, в 1884 году и 1893 году средняя суточная температура понижалась в отдельные дни последней десятидневки месяца до -23, 2 градуса. А ночной мороз 25 февраля усиливался до -35,6 градусов. В 20 веке самыми лютыми были холода в 1912 и 1917 годах. Средняя суточная температура тогда достигала -22..-23 градусов. А 25 февраля 1912 года температура понизилась до -25,5 градуса. В последние несколько десятилетий морозная погода посещала столичный регион в 1986 году. 21 февраля этого года температура в среднем за сутки составила -20 градусов, а ночной мороз усиливался до -24,1 градуса. И уже в нынешнем столетии холодная погода устанавливалась в 2007 году с 21 по 26 февраля. Самой низкой была средняя суточная температура за этот период 22 февраля -20,7 градуса, а ночная температура понижалась до -23 градусов.

Обычно периоды холодной погоды в конце февраля длятся несколько дней, от четырех до восьми дней. В нынешнем году аномально холодная погода тоже задержится на несколько дней. / meteonovosti.ru /
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