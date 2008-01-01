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Новости погоды

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В центре России аномально холодно до конца февраля!

ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 21 февраля

  Арктический холод начал завоевывать Центральную Россию. В ночь на вторник, 21 февраля температура местами понижалась до -25 градусов. Дальнейшее похолодание будет связано с распространением арктического антициклона и с ультраполярным атмосферным процессом, когда воздух поступит из районов Новой Земли и Карского моря.

В предпраздничные сутки, 22 февраля ночные морозы в Центральной России усилятся до −25, местами может быть и холоднее. Днем температура от -9 до -14 градусов. Для окончания зимы такие температурные показатели ниже нормы на 6-8 градусов.

В праздничные и выходные дни мороз усилится еще на несколько градусов. По расчетам, местами на севере Костромской и Ярославской областей в отдельные ночи температура может опускаться до -30 градусов и ниже, что считается сильными морозами. И в столичной области средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы на 10-12 градусов.Последние выходные зимы окажутся самыми холодными в уходящем сезоне.

Расчеты гидродинамических моделей показывают, что аномально холодная погода в центральных областях России задержится до конца февраля. / meteonovosti.ru /
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