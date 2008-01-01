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На севере Дальнего Востока метели и похолодание



ИА "Метеоновости" / 10:50 Среда, 21 февраля



На севере Дальнего Востока, а именно на Чукотке, несколько последних дней бушевали метели и дул сильнейший ветер. Вот и во вторник, 20 февраля на арктическом побережье Чукотки прошел сильный снег, высота снежного покрова увеличилась на 5-7 см, ветер достигал в Уэлене 32 м/с. Но циклоны постепенно покидают территорию автономного округа и освобождают место для спокойного антициклона. Хотя на восточном побережье Чукотки из-за перепада атмосферного давления могут быть в ближайшие сутки еще сильные ветры и метели, но порывы не сильнее 15-20 м/с. На северо-востоке сохранится оттепель, температура -3,+2 градуса. Накануне на острове Врангеля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Было -0,9 градуса при предыдущем максимуме -3,9 градуса за 1989 год. В Анадыре тоже рекорд. Там была оттепель до 1,1 градуса. До этого исторический максимум составлял 1,0 градуса и был в 1934 году. На остальной части Чукотки температура пойдет на понижение, местами на западе округа мороз усилится до -26,-31 градуса, ночью в континентальной части мороз почти под минус 40 градусов. Положительная аномалия на Чукотке заметно снизится и составит 22 февраля в основном 2-4 градуса, лишь на северо-востоке температура будет превышать норму градусов на 12. / meteonovosti.ru /



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