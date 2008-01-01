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Новости погоды
25 градусные морозы добрались до центра России
ИА "Метеоновости" / 10:36 Среда, 21 февраля
По восточной периферии антициклона с центром над севером Балтики, в западные области Центрального Федерального округа поступил арктический воздух. При небольшой облачности ночью воздух выхолаживался, в Тверской и Смоленской области минимальная температура оказалась ниже -20 градусов. А в Осташкове (Тверская область) и Пржевальском (Смоленская область) температура воздуха в ночь на 21 февраля оказалась ниже -25.
Это лишь первые шаги сильнейшего похолодания нынешней зимы! / meteonovosti.ru /
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